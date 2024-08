LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Vicini in finale nell’alto delusione Inzoli nel lungo Dalle 22 00 la sessione di finali

Leggi tutta la notizia su oasport

Nella serata odierna assisteremo a ben nove eventi che assegneranno il titolo, tra cui ledel giavellotto maschile e quella dei 400 femminili, dove avremo ai nastri di partenza Lucio Visca e Elisa Valensin. 20.30 Per l'Italia è arrivata anche una battuta d'arresto inattesa, quella di Daniele. Ci si aspettava qualcosa di importante dal classe 2007 lombardo, che però è incappato in una giornata negativa, culminata con l'eliminazione dalladel salto in. 20.27 Si chiude qui lamattutina della terza giornata deiU20dileggera.