Lavori in corso Verde e arredo in piazza Bonatti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Anche il quartiere San Donato comincia a fibrillare, mentre proseguono isulladel rione. Dal 15 luglio sono infatti partiti i cantieri su, che verrà restituita, tra fine settembre e inizio ottobre, con un aspetto avveniristico e “green“. L’intervento, finanziato con 180mila euro di fondi del bilancio comunale, prevede l’installazione di pensiline e panchine dotate di sistemi di luce a led e unaarricchita di aiuole, con a corredo arredi urbani integrati nel. Le nuove aiuole verranno inserite grazie alla parziale rimozione dell’attuale pavimentazione in cubetti e lastre di porfido e dei massetti e sottofondi in cemento corrispondenti, con la realizzazione di vasche in calcestruzzo che ospiteranno alberi e piante.