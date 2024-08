L’appello di Boccia per il campo largo | Facciamo convivere diverse identità Schlein ha fatto dell’unità la cifra del Pd

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Riguardo alle prossime elezioni regionali dell’autunno non so come finirà rispetto alle date. Con la destra dipende dai mesi. A volte sono per l’election day, a volte no. Piegano le regole a loro piacimento. Sono abituati così, è ladel loro governo. Ma dopo due anni non sappiamo che idea hanno dell’Italia. Stanno insieme solo per un accordo di potere. Nascondono le tensioni in campagna elettorale ma poi si detestano: ci sono i mal di pancia di FI sull’autonomia, Meloni è nervosa, la Lega ricatta il governo. Ora andremo a tre elezioni regionali importanti. Ma nel 2025 la destra farà di tutto per evitare competizioni elettorali amministrative solo per garantire la sopravvivenza del governo“. Così il presidente dei senatori del Pd Francescointervenendo ad un dibattito con Chiara Braga e Nicola Zingaretti alla Festa nazionalein corso a Reggio Emilia.