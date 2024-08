L’albergo del Gp Colazione da campioni per Sainz e Leclerc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da mercoledì a domenica l’Hotel de la Ville diventa la casa dei piloti di Formula 1. Si sa per certo che la scuderia Ferrari ha sceltodi fronte alla Villa Reale per Carlose Charles, ma si affidano allo staff della famiglia Nardi anche la scuderia Williams, Mercedes, RedBull, con i loro team principal, sponsor, organizzatori, manager Fia e una buona fetta della Pit lane.nei giorni del Gran premio è sold out da mesi. "Tradizionalmente per la settimana del Gp – spiega il patron Luigi Nardi – i nostri clienti abituali sanno che il nostro albergo è dedicato interamente alle corse". I preparativi sono cominciati già da inizio settimana. La scorsa domenica i piloti hanno corso e parte del loro bagaglio è arrivato a Monza, direttamente alla lavanderia dell’hotel.