La partita con Bruxelles Meloni vede il capo Ppe per blindare Fitto e la vicepresidenza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una rete per. L’obiettivo per cui il vicepremier Antonio Tajani e ildelegazione azzurro a Strasburgo, Fulvio Martusciello, avrebbero caldeggiato la visita di Manfred Weber alla premier ieri sarebbe proprio questo. Nulla di personale: il nome del ministro degli Affari europei, anzi, è gradito tanto alla presidente von der Leyen quanto al Ppe dalle cui fila l’ex forzista ed ex democristiano proviene. Il problema è la solita questione genere: mancano all’appello quattro commissarie donne, e la leader tedesca intende usare tutti i mezzi a disposizione per convincere alcuni stati a cambiare la loro indicazione. Senza sottovalutare qualche forma di impallinamento da parte del Parlamento. Insomma, l’ombrello del Ppe è, se non proprio indispensabile, certo utile.