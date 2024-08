Investi nel tuo futuro con l’università telematica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024) In un’epoca in cui l’istruzione rappresenta una delle chiavi principali per l’emancipazione e l’indipendenza,re in un percorso universitario può trasformare radicalmente la vita di una donna. Per dirla con le parole di Malala Yousafzai, “L’istruzione è la nostra arma più potente. Ogni ragazza che riceve un’istruzione diventa una donna che ispira il cambiamento”. Dunque, l’istruzione può, di buon grado, essere definita uno strumento di empowerment e trasformazione sociale: non solo arricchisce il bagaglio culturale e professionale di ogni individuo, ma offre anche gli strumenti necessari per affrontare le sfide della vita con sicurezza e competenza, rendendo soprattutto le donne capaci di diventare modelli di riferimento e di influenzare positivamente la società.