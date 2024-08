Interoperabilità Aeronautica-Marina F-35B AM su portaerei Cavour

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano, 29 ago. (askanews) – La missione in Indopacifico dell’Militare è entrata nella sua quarta fase; due F-35B della Forza Armata, con un piccolo contingente di circa 40 persone, sono stati imbarcati sulla nave portaerei Cavour dellaMilitare, per un addestramento congiunto a grande distanza dall’Italia sia vicino alle coste, in un ambiente cosiddetto Green-water sia in alto mare, in ambiente Blue-water. “Durante l’esercitazione Pitch Black ’24 in Australia – ha spiegato il Comandante del Gruppo Volo F-35 del RAV Indopacifico – gli F-35B dell’Militare e dellahanno avuto modo di consolidare la loro integrazione in un contesto esercitativo multidominio e multinazionale, in uno scenario expeditionary land based.