Il Colpo di Mezzanotte - Cinque esuberi il caso Amrabat e l' idea Baturina

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto 2024 - Ultimi due giorni di mercato, con la Fiorentina che ancora deve risolvere diverse situazioni. Per una volta partiamo dalle eventuali uscite. Intanto Brekalo. L'Empoli continua a sperare di strappare un prestito a condizioni favorevoli, così come il Venezia si è detto interessato. L'inserimento del Maiorca può però sbaragliare la concorrenza: si tratta per un prestito con diritto di riscatto. Occhio anche a Barak, rimasto fuori dai convocati per la sfida di questa sera per chiari motivi di mercato. Per lui si è fatto vivo il Cagliari, che però nel frattempo ha preso Gaetano dal Napoli. Può darsi che per Barak si aprano altre possibilità . In attesa di una nuova sistemazione anche Infantino: si cerca un prestito in Serie B, se non si dovesse trovare la soluzione giusta potrebbe anche rimanere fino a gennaio.