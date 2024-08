Heather Graham in rotta da tempo con la famiglia | Non parlo con i miei genitori da trent' anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) La star di Boogie Nights ha raccontato il difficile rapporto con il proprio nucleo familiare, con il quale ha chiuso i rapporti da decenni. In un'intervista recente al Wall Street Journal,ha parlato anche della propria vita personale, raccontando il percorso di emancipazione dalla propriache l'ha portata a chiudere i rapporti con i propri. All'età di 18decise di lasciare la propria casa per trasferirsi a West Hollywood e cercare di intraprendere una carriera nel campo dell'intrattenimento. Una decisione accolta negativamente dai suoi, Joan e James. Lontano da casaracconta il modo in cui il padre prese la sua scelta:"Mi diceva regolarmente che l'industria dell'intrattenimento era malvagia e che Hollywood avrebbe reclamato la