Guida senza patente uno scooter sequestrato | denuncia e 7mila euro di multa

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bonassola (La Spezia), 29 agosto 2024 – Non si ferma all'alt mentreunoto dalla polizia locale di Bonassola, dovrà anche pagaredi. Nelle scorse ore una pattuglia del comando della municipale bonassolese, con a capo il neo comandante Andrea Prassini, impiegata in ordinario servizio di controllo del territorio, ha imposto l'alt ad un mezzo che arrivava verso il posto di controllo a forte velocità. L'uomo alladellonon si è fermato e quindi gli operatori lo hanno inseguito con il veicolo di servizio lungo la statale che collega Bonassola a Deiva Marina. Gli agenti sono riusciti ad annotare la targa e a riconoscere il conducente, già noto, prima che lui riuscisse a far perdere le proprie tracce, anche in considerazione della maggiore agilità del mezzo a due ruote.