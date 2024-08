Gragnano Città della Pasta dal 6 settembre il Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dal 6 all’82024 torna “”, la kermesse gastronomica che celebra lain ogni sua forma e in ogni suo formato, organizzata e promossa dal Consorzio di TuteladiIgp, in collaborazione con il Comune die la Regione Campania, e giunta oggi alla sua 22esima edizione. Laapre le sue porte per accompagnarvi in un viaggio tra i mulini e i pastifici, facendovi mettere letteralmente “le mani in”. Un’esperienza totalizzante, che soddisferà ogni tipo di appetito e spiegherà perché il maccherone è tra i cibi più fotografati, condivisi e gustati in tutto il mondo.