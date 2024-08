Gli anelli del potere 2 è in linea e con esso la magia del fantasy meravigliosa anche se di autenticamente talkeniano c' è poco

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’attesa è finita: Glidel2, spin-off televisivo della saga madre di Tolkien che ha incollato milioni di spettatori agli schermi di tutto il mondo, è finalmente tornato in streaming! La prima stagione dello show ambientato millenni prima rispetto alle vicende raccontate ne Lo Hobbit e nel Signore degli, aveva lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, rivelando solo negli ultimi fotogrammi una verità scomoda che, certamente, sarà sviscerata nel corso dei nuovi episodi: l’identità di Sauron, il malvagio per eccellenza che – chiunque si sia imbattuto nella saga – conosce bene. Cosa accadrà, allora, in questo secondo capitolo? Dove vedere Glidelgratis I primi tre episodi della seconda stagione della serie TV che riporta gli spettatori nella Terra di Mezzo sono andati in onda il 29 agosto su Amazon Prime Video.