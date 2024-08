Fra il pesce venduto abusivamente anche tonni sottomisura sanzionato un venditore

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 29 agosto 2024) LIVORNO – Ilin vendita in Darsena Vecchia a Livorno, davanti ai Quattro Mori, sotto la lente dei controlli di Guardia costiera di Livorno e polizia municipale. Il controllo per il contrasto dell’attività di commercio dei prodotti della pesca ha riguardato in particolare i cosiddetti abusivi che, camuffandosi tra i pescatori professionali, continuano a vendere sui banchi prodotti ittici di dubbia provenienza, lasciando intendere a consumatore che trattasi diappena pescato a Livorno dai pescherecci locali. Al momento del controllo è stato identificato un uomo di origine albanese che è statocon una multa di 5mila euro oltre al sequestro di circa 60 chili di pescato espostoper la vendita. Ma non è tutto.