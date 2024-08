Festa dell’Unità al via Attesa per Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sanità, diritti delle donne, concessioni balneari, legge sulla cittadinanza. Ancora: la situazione a Gaza, il ricordo di Giacomo Matteotti e le sfide dell’agricoltura. E poi i dibattiti, con i protagonisti della politica, a cominciare dalla segretaria nazionale del Pd,(la data della sua visita è ancora da definire). Insomma, non mancheranno certo i temi di discussione alla, in programma da domani - tutte le sere, fino all’11 settembre - al Pala de Andrè. Tanti anche gli spettacoli - musicali e non -, con nomi di spicco quali New Trolls (sabato), Cristiano Godano (2 settembre, con un omaggio a Neil Young) e i Santa Balera, reduci da Sanremo 2024. Ci saranno spettacoli anche al pianobar dove si potranno gustare ottimi cocktail e sfiziosi aperitivi.