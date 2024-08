Ecco quando finisce il caldo Meteo Italia finalmente annunciata la data Ma subito piogge e freddo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

L'estate del 2024 si avvia verso la sua conclusione, ma non senza un ultimo atto di calore intenso che ha caratterizzato gran parte della stagione. Secondo le previsionirologiche, c'è unaspecifica che segnerà una svolta significativa, con l'arrivo di un fronte perturbato che porteràun abbassamento delle temperature erinfrescanti in tutta. Fino a quel momento, il Paese continuerà a sperimentare condizioni diestremo. Le temperature, che già in questi giorni si attestano tra i 33 e i 39 gradi in diverse regioni, sono destinate a rimanere elevate. In particolare, le città di Roma e Firenze potrebbero raggiungere picchi di 36-37 gradi, mentre alcune zone della Puglia e della Sardegna potrebbero toccare i 39 gradi.