Ecco come le toghe rosse liberano i migranti dopo gli sbarchi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Se la stagione estiva e il relativo picco di arrivi disi avvia verso la conclusione, quella dei provvedimenti delleche annullano i trattenimenti nei Cpr degli stranieri sbarcati sulle nostre coste non conosce crisi. Eleonora Bruno e Sara Marino sono i due magistrati del Tribunale civile di Palermo che 48 ore fa non hanno convalidato il fermo di cinque tunisini, disposto in procedenza dal questore di Agrigento. Quest'ultimo aveva avviato nei confronti degli stranieri (di età compresa tra i 33 e i 40 anni) la procedura accelerata di frontiera che permette di trattenere una persona per un massimo di 28 giorni in un Cpr, con l'obiettivo di accertare se chi ha fatto domanda abbia o meno il diritto ad avere la protezione internazionale. Gran parte del ragionamento giuridico fatto dalle duesiciliane ruota intorno ad alcuni principi dell'Ue.