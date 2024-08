Due cose infinite | universo e stupidità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Parsi In questi giorni d’estate, a tal punto caldo da suscitare il dubbio che questa tossicità sia stata perversamente alimentata dalle guerre in atto oltre che dall’indegno sfruttamento delle risorse del nostro Pianeta!, in ragione di un ozio sospeso tra creatività e rimozione, mi è tornata in mente una frase di Ennio Flaiano: "Ladegli altri mi affascina. Ma preferisco la mia!". Perciò ho deciso di affidarmi alla miaper riflettere su affermazioni e vicende che, anche come donna, dolorosamente mi coinvolgono. Per esempio sentir dire che, oggi noi donne siamo arrivate ma che “forse” lo siamo proprio perché “non ci avevano e/o non ci hanno sentite arrivare!” Come dire: “Non se ne sono proprio accorti! Altrimenti”.