Derby e nuove maglie un sabato speciale La Sella Cento mostra il suo volto alla città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si tratta pur sempre di un’amichevole e di basket d’agosto, ma intanto torna iltrae Ferrara, che si giocheràalle 17.30Baltur Arena in virtù dell’anticipo di 24 ore reso noto ieri dai biancorossi. La partita, infatti, era inizialmente in programma per domenica alle 18, poi il cambio di data, con la Benedetto che a partire dalle 20 si sposterà all’Oratorio di San Biagio per la presentazione delle. Da una parte una squadra che lotterà per salvarsi in A2, dall’altra un roster sulla carta fuori categoria per la B Interregionale: c’è curiosità di vedere le due formazioni all’opera, detto che i biancazzurri di coach Benedetto scenderanno in campo già stasera (ore 20.30) per il primo test della loro preseason contro Argenta.