Dengue un altro caso | è una donna di Abano Terme In corso la dinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Padova, 29 agosto 2024 – E’ stato registrato un nuovodiin Italia: si tratta di unadi 30 anni circa, residente ad(Padova) e appena rientrata da Cuba. Tutta la zona circostante alla residenza della stessa verrà disinfestata dalle zanzare da oggi per tre giorni. La paziente è intanto ricoverata, come riferito dall’Ulss 6 Euganea. Laè una malattia di origine virale, causata da quattro virus differenti – seppur molto simili fra loro. Non viene trasmessa da persona a persona: a far da vettore sono le zanzare infettatesi dopo aver punto un soggetto contagiato. Come difendersi dalle zanzare Il deè solitamente asintomatico oppure caratterizzato da febbre debilitante. Tuttavia, in determinati casi, lapuò essere fatale.