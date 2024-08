Colpo di esperienza | è fatta per De Sciglio E ora l’Empoli non molla l’affare Okereke

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ore calde in casa azzurra, che in questi ultimi due giorni di mercato sta cercando di completare la rosa a disposizione di D’Aversa. Il direttore sportivo Roberto Gemmi è infatti attivo su più fronti, che dovrebbero portare al Carlo Castellani-Computer Gross Arena due difensori, almeno un centrocampista e uno o due attaccanti. Ma andiamo con ordine. Oltre all’ufficialità odierna del giovane fantasista inglese Anjorin (arrivato a titolo definitivo dal Chelsea che si è però riservato il 50% sulla futura rivendita), Empoli e Juve hanno trovato l’accordo per il trasferimento in Toscana dell’esperto terzino destro Mattia De, che arriva a titolo gratuito e sarà ufficializzato anche lui oggi. Ai margini del nuovo progetto targato Thiago Motta, il jolly difensivo (può essere impiegato anche a sinistra o come braccetto nella difesa a tre) porterà sicuramente grande