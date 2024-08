Cocaina in casa oggi dal giudice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Comparirà stamattina davanti alper l’udienza di convalida il 36enne nigeriano arrestato nella giornata di lunedì per spaccio. L’uomo, lo ricordiamo, è stato sorpreso con due etti e mezzo dinascosti sotto il divano di. Gli agenti della polizia locale in borghese lo avevano seguito da quando era uscito dalla sua abitazione di via Copparo per raggiungere il Barco in sella a una bici elettrica. Qui ha incontrato un cliente al quale ha ceduto un piccolo quantitativo di. Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt, prima ha cercato di fuggire e poi ha aggredito un operatore ferendolo a una mano. Dopo averlo bloccato, gli uomini della Locale hanno perquisito il suo appartamento dove hanno trovato il resto della. Nella stessa giornata, in un’altra operazione, l’unità cinofila ha trovato un panetto di hashish da un etto tra i cespugli di via Baluardi.