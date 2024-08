Clara Soccini incanta con Amandoti a Venezia Look chic e glam per una prima volta da sogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Varese – Un 2024 da incorniciare per). L’anno della cantante varesina (nota anche per il ruolo di Giulia/Crazy J in “Mare fuori”) si è aperto con la partecipazione al Sanremo dei record di Amadeus con "Diamanti grezzi” e nelle scorse ore per la 24enne lombarda è scoccata l’ora di un altro momento indimenticabile.si è infatti esibita nel corso della cerimonia d'apertura della 81esima Mostra del Cinema di. “La voce all’inizio mi tremava – ha scritto la cantante sui social, condividendo scatti dal red carpet e una clip dell’esibizione -. Ero così emozionata. È stata unabellissima”. La cantante si è esibita sulle note di “”.