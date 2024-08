Cercate quell’uomo è sparito da giorni Omicidio Sharon Verzeni la testimonianza choc | Quella sera era lì

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’di, una giovane di 33 anni, ha scosso profondamente la comunità di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La tragica vicenda si è consumata nella notte tra il 29 e il 30 luglio, quandoè stata accoltellata in via Castegnate, a pochi passi dalla sua abitazione. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, si sono concentrate su una serie di piste, ma nessuna per ora sta portando da qualche parte., che lavorava come estetista e barista, era conosciuta per le sue passeggiateli, che seguivano un percorso abituale. >> “Hanno chiamato lui”., il famoso della tv collabora alle indaginefatale notte, poco prima dell’una, ha avuto il tempo di contattare i soccorsi, mormorando: “Mi ha accoltellata“, prima di soccombere alle ferite.