Caso-Fendi è giallo Stabilimento in bilico | Ma ad oggi nessun disimpegno ufficiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Posso dire che ad, da, non è pervenuta alcuna comunicazionein merito ad un eventualedell’azienda. Nell’ultimo incontro, circa due mesi fa, erano inoltre stati limati gli ultimi dettagli anche in termini di opere di urbanizzazione". Lo ha assicurato il sindaco Piero Lunardi a proposito dell’insediamento industriale che dovrà sorgere in via del Redolone e dell’eventuale "marcia indietro" del brand della moda intenzionato ad approdare sul territorio. Confermando la linea anticipata dalla maggioranza già in occasione della scorsa seduta del consiglio comunale: il Comune ha completato i passaggi previsti, adesso deve essere il marchio italo-francese a farsi vivo.