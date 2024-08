Brat vs Very demure | make up e nail art interpretano i mantra social dell’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ormai si sa, TikTok è un punto di riferimento per tutte quelle tendenze che nascono e ossessionano la Generazione Z, anche in fatto di bellezza. E anche se l’estate non è ancora finita, possiamo dire per certo che ci sono stati due trend in particolare che l’hanno dominata: parliamo di. Ma cosa significano questi termini? E soprattutto, cosa c’entrano con il mondo del beauty? Scopriamolo insieme. È stata unaGirl Summer Potremmo tradurre il terminecome “monello” o “moccioso”. Una persona ribelle, di solito molto giovane, capricciosa e talvolta anche maleducata. Il termine ha spopolato suiin seguito all’uscita dell’ultimo album di Charli XCX, appunto