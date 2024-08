Bergamo in Università il convegno internazionale sulla transmedialità nella poesia panispanica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024). Dal 5 al 7 settembre, presso l’aula 3 della sede di via Salvecchio dell’degli studi di, si svolgerà il“Transmedialidad y nuevos paradigmas poéticos (1980-2022)” organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere. Realizzato nell’ambito dei PRIN 2022 (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) “Transmediality: media, science, genres, arts in Panhispanic poetry (1980-2022)”, ilè organizzato dalla professoressa Marina Bianchi e dalla dottoressa Maria Maffei e rappresenta un’importante occasione di dialogo in cui non solo esperti dellenazionali afferenti al progetto PRIN 2022, ma anche rappresentanti di Atenei europei ed extraeuropei approfondiranno la vocazione transmediale dellaa partire dagli anni Ottanta.