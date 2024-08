Bellucci-O’Connell oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Mattiase la vedrà contro Christophernel secondo turno degli US, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il ventitreenne lombardo, dopo aver passato le qualificazioni, si è preso il lusso di eliminare in tre set il veterano svizzero Stan Wawrinka, campione del torneo nel 2016, regalandosi il primo storico successo della carriera in un Major. Adesso per lui c’è il top novanta australiano, che al debutto ha piegato a sorpresa in quattro parziali il bombardiere cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 26 della manifestazione. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera ad ogni livello, conche partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers.