Balneari | Bonelli ' da governo Meloni assalto a spiagge libere'

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - “In Italia, lesono una risorsa preziosa e rappresentano un diritto fondamentale per tutti i cittadini. Tuttavia, ilvuole svendere questa ricchezza naturale, mettendo in pericolo uno dei beni comuni più preziosi del nostro Paese. Attualmente, ilsta trattando per mantenere solo il 15% delle, una percentuale ridicola e inaccettabile, soprattutto se confrontata con la Francia, dove la legge prevede che l'80% dellesia accessibile liberamente a tutti". Cosí il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo. “Questo attacco alle nostre coste è un tentativo evidente di privatizzazione e cementificazione, che trasforma le nostrein merce di scambio.