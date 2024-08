Autonomia è scontro Lega-vescovi | il duro attacco di Zaia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alta tensione tra lae isull’differenziata. Le parole del vicepresidente della Cei non sono piaciute al partito di via Bellerio “Un cavallo di Troia per dividere il Paese“, così ha definito in un’intervista a La Repubblica l’differenziata il vicepresidente della Cei Francesco Savino. Dichiarazione che ha provocato diverse polemiche. Tra i più critici nei confronti del numero due della Conferenza Episcopale italiana c’è la. Da via Bellerio sono arrivate diverse critiche e al quotidiano italianochiede di aprire un dibattito sul tema con i. Il presidente(Ansa) – cityrumors.itPer il governatore del Veneto solo in questo modo i membri potranno capire che non è il Far West che tutti stanno dipingendo in queste ultime settimane.