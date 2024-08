ASCOLTI TV 28 AGOSTO 2024 | A UN PASSO DALLA VERITÀ 156% CIRCOMAX IN REPLICA AL 136% AL VIA LE PARALIMPIADI 76% INSEGNO SUPERA IL 25%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 29 agosto 2024)TV 28• Mercoledì • Gruppi R A I24H – 32.46PT – 34.16 M E D I A S E T24H – 38.57PT – 38.05 Tg1 Mattina Estate – 551 17.07 Tg1 – 884 21.50 UnoMattina Estate – 776 19.48 Camper in Viaggio – 880 15.60 Camper – 1438 15.60 Tg1 + Economia – 2671 23.31 + 2006 17.60 Che Dio Ci Aiuti 2 – 1149 11.40Che Dio Ci Aiuti 2 – 1156 14.20 Estate in Diretta Start – 1010 13.60 Tg1 – 1348 18.00 Pres. Estate in Diretta – 1562 19.40 Estate in Diretta – 1509 20.30 Reazione a Catena – 2197 21.95 Reazione a Catena – 3258 25.26 Tg1 – 3635 23.71 TecheTecheTè – 2744 16.72A Un– 2226 15.64 I 10+2 Comandamenti – 595 6.96 Prima Pagina Tg5 – 470 19.30 Tg5 – 1020 24.90 Morning News – 674 17.60 Morning News – 607 16.10 Forum: Il Meglio – 1129 16.50 Tg5 – 2297 20.49 Beautiful – 2028 17.90Endless Love – 2013 19.30 The Family – 1883 21.