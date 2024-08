Abbracciare l’arte per capirla All’Alexander esponde Elena Budai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Domani alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museim Palace Hotel di Pesaro inaugurazione della mostra personale diClelia(ingresso libero). La mostra rimarrà aperta fino al 13 settembre. Di sé l’autrice dice: "Sono nata nel 1964 a Gonars (Udine), un paese della campagna friulana dove vivo e lavoro. Autodidatta ho sviluppato le mie tecniche con l’esperienza nell’ambiente industriale e nei laboratori di artisti e artigiani, focalizzando il mio interesse verso il riuso di materiali plastici e polimeri. Il mio lavoro consiste nel recuperare oggetti comuni per creare le basi di installazioni, sculture e alto- rilievi, realizzo calchi di parti anatomiche, per poi plasmare e av- volgere il tutto con il materiale plastico o bituminoso che diventa parte integrante dell’opera e non solo un mezzo di esecuzione.