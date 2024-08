A che ora inizia il sorteggio della Champions League 2024 2025 | l’orario d’inizio dei sorteggi del girone

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 agosto 2024) A che oraildeidelA che orano i? Questo pomeriggio, 29 agosto, dalle ore 18 prende il via la nuova, con ildel. Tante le novità a partire da questa edizione: ci sarà un solounico (e non otto) e le squadre salgono da 32 a 36. Cinque le italiane: Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Bologna. L’appuntamento è dunque per oggi, 29 agosto, alle ore 18. La durata delsarà di circa mezz’ora. Avverrà in maniera computerizzata e non tramite la consueta estrazione delle palline. Il format e le novità Ci sarà ununico da 36 squadre e le prime 8 saranno qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta.