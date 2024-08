WWE | Smentita la possibilità dello spostamento del Performance Center

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Negli ultimi giorni, secondo una notizia riportata da “WrestleVotes” , durante un incontro nell’HQ della WWE, il presidente della TKO, Mark Shapiro, ha informato tutti i dipendenti che ilCentre della federazione sarebbe stato spostato presto da Orlando in Florida, a Las Vegas in California o che avrebbe avuto una seconda sede lì. La WWE, dopo la notizia, ha chiarito che non c’è nessun piano e nessun’intenzione di chiudere ile riaprirlo in un altro posto. Le affermazioni riportate da parte del presidente Shapiro potrebbero dunque essere riferite ad un sottolineare come, la WWE, vede nella città di Las Vegas un’area per futura crescita e che magari, un giorno, potrebbero aprire un’HQ anche lì.