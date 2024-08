Varati i calendari | si gioca L’Eccellenza parte in trasferta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A meno di due settimane dall’inizio dei campionati ieri, finalmente, sono usciti idi Eccellenza e Promozione. Chissà se saranno definitivi visto che dovrà essere ancora discusso (il 2 settembre) il ricorso della Jesina contro l’ammissione in Eccellenza dell’Alma Juventus Fano. In attesa il via dei tornei avverrà nel fine settimana del 7 e 8 settembre. Il girone di andata terminerà per entrambi i campionati il 15 dicembre, inizio di quello di ritorno il 5 gennaio, fine della stagione regolare il 27 aprile. Eccellenza. Tre formazioni della nostra provincia al via come l’anno scorso nel massimo campionato regionale: Fabriano Cerreto. Osimana e Portuali Ancona. L’Osimana è in cerca di riscatto in campionato dopo la delusione della mancata conquista dei playoff per il secondo anno di fila. Fabriano Cerreto e Portuali si presentano da neopromosse.