US Open 2024 day 3 | Musetti da favorito contro Kecmanovic Bronzetti tenta il miracolo contro Sabalenka

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Se per il match clou di giornata, anzi nottata, bisognerà attendere un bel po’ di ore, con Matteo Berrettini che affronta Taylor Fritz sul Louis Armstrong Stadium come secondo match dall’01:00 italiana, di carne al fuoco anche durante la sessione diurna ce n’è in abbondanza. Iniziano gli incontri di secondo turno a Flushing Meadows e tornano quindi in campo coloro che avevano superato il turno d’esordio lunedì. Tra questi c’è Novak Djokovic, atteso da un derby serbo sull’Arthur Ashe in notturnaLaslo Djere che non dovrebbe creargli particolari problemi. Dovrebbe filare tutto liscio anche per l’altra campionessa dell’edizione 2023, ovvero Coco Gauff.