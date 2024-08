Uomini e Donne Francesca Sorrentino di Temptation Island è la nuova tronista | Video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 28 agosto 2024)alla fine ha accettato la proposta di Maria De Filippi e sarà la prossimadi! La ex protagonista diè stata annunciata come ladel dating show in partenza dal 9 settembre 2024 dalle ore 14:45 su Canale 5.dopoè ladiDaalla ricerca del grande amore., ex volto noto del reality show di successo dei sentimenti, è ladel seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Dopo aver terminato definitivamente la storia d’amore con Manuel Maura, la bellaè pronta a rimettersi in gioco alla ricerca di un nuovo amore.