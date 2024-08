Una vasca da bagno un lavandino e sacchi di rifiuti abbandonati nel Parco del Serio | si cercano i responsabili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Zanica. Un altro episodio di inciviltà nella Bergamasca: neldel, area naturale protetta, è stata scoperta una piccola discarica a cielo aperto. Ieri pomeriggio (martedì 27 agosto) dei ragazzi a passeggio a cavallo hanno ritrovato deidie sanitarinella frazione Capannelle, nel territorio comunale di Zanica al confine con Grassobbio e Urgnano, non distante dal punto in cui lo scorso 22 marzo era stato rinvenuto un ordigno inesploso. D0po la segnalazione è subito scattato l’allarme, con la chiamata alla Protezione Civile Area Dalmine-Zingonia e l’intervento della Polizia locale di Zanica. Sono in corso le indagini per risalire aidel gesto.