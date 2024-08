Un italiano arrestato in Tunisia | Fabbricava barche usate dai migranti per andare in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)imbarcazioni utilizzate daiche salpano verso le costene ed europee. Con questa accusa è statoun cittadinoin, come reso noto dal portavoce dei tribunali di Sousse e Mahdia, Farid Ben Jha, nel corso di un intervento su Jawhara Fm, secondo quanto riportano i media tunisini. È la prima volta che un europeo vieneinper la costruzione illegale di imbarcazioni destinate all’emigrazione, riporta l’Afp. L’uomo, 45 anni, è stato identificato nel corso di un’indagine aperta in seguito all’arresto di sei persone che si preparavano a migrare. Si tratta di unche vive a Monastir, città costiera nellacentro-orientale, e possiede un laboratorio di produzione dia Ouardanine. In precedenza aveva lavorato in una fabbrica di imbarcazioni.