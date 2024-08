Ufficiale chi sono i due nuovi tronisti Uomini e Donne fuori i nomi Sono entrambi famosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024), finalmenteiniziate le registrazioni. E svelati i primidella stagione 2024/2025.un uomo e una donna e soprattuttogià conosciuti dal pubblico di Maria De Filippi. Il primo nome uscito è quello di Michele Longobardi, che lo scorso anno si è distinto come corteggiatore di Manuela Carriero. È di Castellamare di Stabbia, in provincia di Napoli, oggi vive con il padre e lavora nella pubblica amministrazione. Intervistato da Witty tv, dice di se stesso dice di essere ‘un animale sociale‘ a cui piace far divertire gli altri, ma è anche permaloso e gli piace stuzzicare chi non sopporta. Però con le ragazze risulta molto dolce e passionale: “Ho il bacio facile“. Avorrebbe trovare la ragazza con cui condividere la sua quotidianità: “Mi manca quella confidenza da relazione“.