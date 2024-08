Traffico Roma del 28-08-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità fino al 8 settembre la circolazione nell’area del Circo Massimo Per lo svolgimento della 14A tappa della manifestazione sportiva Longines Global Champions Tourchiusa alla carreggiata laterale di viale delle Terme di Caracalla tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla con deviazioni anche per il trasporto pubblico locale diverse linee bus sono deviate fino al primo settembre chiusa invece fino al 2 settembre lo ricordiamo per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni trasporto pubblico resta sospesa per allagamento la circolazione ferroviaria traSan Pietro e Vigna Clara Fino al prossimo 6 ottobre modifiche alla circolazione dei treni sulla fl4Albano Laziale e sulla fl6alcuni treni regionali ...