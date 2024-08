Traffico Roma del 28-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a Val Melaina in corso per le linee 344 è 349 a causa di un cedimento del manto stradale chiusa un tratto di via gualterio in centro chiusa la tranviaria sul ponte Garibaldi chiusa anche la corsia dilaterale in direzione di Trastevere deviato di trasporto pubblico lavori anche in via Crescenzo tra via Properzio e Piazza Risorgimento all’altezza di via Properzio la viabilità è regolata senso unico di marcia in direzione di piazza Risorgimento via dell’Arco di Travertino cantiere notturno dalle 21 alle 6 divieti di sosta e possibili rallentamenti In collaborazione con Luce Verde infomobilità