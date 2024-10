Tanta tecnologia nelle auto è davvero necessaria? (Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Passare da un'auto costruita prima del 2010 a una appena uscita dal concessionario, può essere un'esperienza ai limiti dello shock. Nell'ultimo decennio c'è stata infatti la corsa a riempire le nuove auto con tutti i tipi di aggeggi, gadget e funzionalità, alcuni pensati per semplificare la vita, altri per rendere il viaggio più sicuro. Ma gli acquirenti di auto vogliono davvero tutta questa tecnologia? Un nuovo sondaggio di JD Power suggerisce che potrebbero non essere così. Gli alzacristalli manuali sono diventati più costosi e più pesanti di quelli elettrici, portandone all'estinzione. L'accensione manuale sta scomparendo e nessuno sembra averne nostalgia. E invece il tablet sul cruscotto cresciuto a dismisura per nascondere gli airbag non sembra affascinare poi tanto. Agi.it - Tanta tecnologia nelle auto è davvero necessaria? Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Passare da un'costruita prima del 2010 a una appena uscita dal concessionario, può essere un'esperienza ai limiti dello shock. Nell'ultimo decennio c'è stata infatti la corsa a riempire le nuovecon tutti i tipi di aggeggi, gadget e funzionalità, alcuni pensati per semplificare la vita, altri per rendere il viaggio più sicuro. Ma gli acquirenti divoglionotutta questa? Un nuovo sondaggio di JD Power suggerisce che potrebbero non essere così. Gli alzacristalli manuali sono diventati più costosi e più pesanti di quelli elettrici, portandone all'estinzione. L'accensione manuale sta scomparendo e nessuno sembra averne nostalgia. E invece il tablet sul cruscotto cresciuto a dismisura per nascondere gli airbag non sembra affascinare poi tanto.

Nell'ultimo decennio c'è stata infatti la corsa a riempire le nuove auto con tutti i tipi di aggeggi, gadget e funzionalità, alcuni pensati per semplificare la vita, altri per rendere il viaggio più sicuro. La società di ricerche di mercato afferma che il suo sondaggio tecnologico è progettato per ...

