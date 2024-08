Secret Level è una rara serie anime che celebra l' amore per i videogame e quanto ce n' era bisogno!

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è una di quelle novità che muovono diversi fandom, in questo caso quello degli amanti dei, ma anche quello di chi ama l'animazione di altissima qualità e i corti d'autore. Per certi versi, intercetta anche il pubblico fortemente legato a un prodotto specifico (la triplaantologica Love, Death & Robots, con cui condivide il team, Blur Studio). Di cosa parlaPer certi versi la chiave sta nel titolo, essere l'unico giocatore di un livello segreto è un sogno impossibile che probabilmente nutrono in molti. Laè un’antologia di storie animate dedicate ai videogiochi e ai loro mondi, offerta al pubblico in forma di episodi autoconclusivi. Da poco hanno cominciato a circolare le prime informazioni in proposito, sebbene il quadro sia ancora incompleto. Innanzitutto, i suoi creatori la definiscono “rivoluzionaria”.