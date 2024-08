Rintracciata la madre del neonato trovato morto in un sacchetto abbandonato nel Parmense | individuata con l’esame del Dna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È stataladelil 9 agosto in unlasciato nel giardino di una villetta bifamiliare a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma,del Dna ha dato un nome alla donna: si tratta di una ragazza della zona la cui gravidanza era rimasta nascosta e che oggi rimane in silenzio. Il parto è avvenuto, scrive il quotidiano, prima della partenza di un viaggio con la famiglia. “Si sta lavorando a ritmo serrato cercando di vagliare tutte le notizie che vengono acquisite – ha detto interpellato dalla Gazzetta, il procuratore Alfonso D’Avino -. Al momento non vi sono spunti investigativi da comunicare”. Sarà l’autopsia, non ancora eseguita, a stabilire se il feto fosse giàe perché al momento del parto.