Presentazione delle giurie discorso inaugurale l' esibizione di Clara e il meritato Leone d' Oro a Sigourney Weaver

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’edizione è la numero 81. E sia che la si voglia chiamare Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia oppure Festival del Cinema, la sostanza cambia di poco. Comunque e come ogni anno, anche questa Venezia 2024 comincia con la Cerimonia di apertura in diretta – stasera 28 agosto – dal Palazzo del Cinema del Lido (Sala Grande). Dove il direttore artistico di Biennale Cinema Antonio Barbera darà il via all’inaugurazione del Festival.