Porte aperte in ateneo | Tante matricole pure da fuori regione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Famiglie e studenti marchigiani ma non solo al secondo open day dell’Università. Il rettore John McCourt ha aperto la giornata con un caloroso benvenuto, sottolineando l’impegno cosdell’nell’offrire un’istruzione di qualità con una visione internazionale, capace di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione. "La nostra è una comunità universitaria dove ogni studente può trovare il suo tempo e il suo spazio per imparare, crescere e progettare il proprio futuro. Gli anni universitari sono unici, offrendo alle studentesse e agli studenti la possibilità di sviluppare una propria autonomia all’interno di una grande comunità educativa. Avendo come campus la splendida città di Macerata tutto questo viene ancora meglio", ha dichiarato McCourt, richiamando lo slogan "Your time, your place" che caratterizza l’identità dell’