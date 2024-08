Oliviero Toscani rivela ho un male incurabile

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Il fotografodi avere unin una lunga intervista con il Corriere della Sera. Per "l'amiloidosi" spiega il celebre fotografo "non c'è cura, in pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore".riferisce che in un anno ha "perso 40 chili". E ragionando del suo futuro ammette: "Non paura di morire, basta che non faccia. E poi ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero".