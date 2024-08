Nuovo arresto a Montecompatri per uomo accusato di maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arrestato undi 48 anni per presuntialla moglie, già condannato in passato per episodi simili A, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un cittadino nigeriano di 48 anni,dicontro familiari e rapina. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Velletri, è stato notificato su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, che ha coordinato le indagini a seguito di un intervento dei Carabinieri il 21 giugno scorso. L’intervento è avvenuto presso l’abitazione dell’, in risposta a una lite domestica con la convivente. La donna ha denunciato di essere vittima di percosse continue, anche in presenza dei figli minori, e di aver subito la sottrazione del proprio telefono cellulare.