Notte di rissa davanti all’ex River Blitz dei carabinieri tre denunciati

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ex hoteldi San Giovanni finisce ancora nel bel mezzo delle polemiche. Come se non fossero bastate tutte le peripezie delle settimane scorse, con tanto di sgombero ordinato lo scorso 29 luglio ma mai messo in pratica, stavolta a inasprire il tutto una furiosa lite avvenuta nella nottata tra lunedì e martedì, all’esterno del locale: tre le persone denunciate: due uomini e una donna, tutti occupanti dell’edificio. I toni si sono subito accesi, i residenti dei palazzi vicini sempre più esasperati dalla situazione hanno chiamato il 112 dove, da lì a poco, s’è presentata una pattuglia deiper cercare di placare le ire dei tre, tutti domiciliati proprio all’interno dell’hotel. Alla vista delle forze dell’ordine un soggetto è però scappato a bordo della sua auto, raggiunto da lì a poco dai militari della compagnia di San Giovanni è stato prontamente identificato.