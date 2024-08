New Zealand è l’equipaggio da battere Peter Burling | Gli sfidanti più forti di sempre tutti hanno debolezze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Team Newsi appresta a mettere in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I Kiwi avevano difeso il titolo tre anni fa nella baia di Auckland, sconfiggendo Luna Rossa in una monumentale finale per 7-3. La corazzata oceanica ha però deciso di emigrare e di portare la prestigiosa competizione in Europa: saranno le acque di Barcellona a ospitare l’evento, che la compagine di Grant Dalton spera chiaramente di dominare. Team Newattende di conoscere il nome del suo sfidante, che uscirà dalla Louis Vuitton Cup: uno tra Luna Rossa, INEOS Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express guadagnerà il diritto di fronteggiare il Defender nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca.